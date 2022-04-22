Инсайдер: Ubisoft создаёт свою PvP-арену с элементами королевской битвы

Известный инсайдер Том Хендерсон опубликовал материал, посвящённый новому проекту Ubisoft под названием Project Q. Это «инновационная боевая PvP-арена с элементами королевской битвы».

В игре будет два режима:

Showdown — королевская битва для четырёх команд. В каждой из них по 2 игрока. Побеждает последняя выжившая команда.

— королевская битва для четырёх команд. В каждой из них по 2 игрока. Побеждает последняя выжившая команда. Battle Zone — обычная схватка двух команд по 4 человека в каждой. Победителем становится тот, кто первым наберёт 100 внутриигровых очков.

В игре пользователи смогут выбирать различные способности героев, а в качестве оружия выступят даже фейерверки, молотки и дробовики с краской. Визуально проект напоминает нечто среднее между мультяшным симулятором вышибалы Knockout City и Overwatch.

В данный момент Ubisoft только начала проводить первые тестирования шутера. Project Q находится на ранней стадии разработки и вряд ли выйдет в этом году.

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