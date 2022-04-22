Авторы Postal 4 пообещали добавить кооператив и выпустить крупные дополнения

Вместе с релизным трейлером Postal 4 в честь выхода игры из раннего доступа разработчики опубликовали обращение к геймерам. Они заявили, что с версией 1.0 праздник только начался. В будущем авторы порадуют игроков кооперативным мультиплеером, крупными дополнениями, новым оружием, врагами и другим контентом.

Праздник только начинается, и в будущем вас ждут новое оружие и враги, новые квесты, улучшения игровых удобств, консольные версии и даже кооперативный мультиплеер вместе с крупными дополнениями.

Авторы не поделились точными сроками выхода обновлений, однако подобный подход не может не радовать фанатов культовой серии. Пускай критики уничтожили Postal 4, игрокам проект очень нравится. И кооператив явно привлечёт в игру новых пользователей.

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