Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Postal 4 пообещали добавить кооператив и выпустить крупные дополнения

Авторы Postal 4 пообещали добавить кооператив и выпустить крупные дополнения
Комментарии

Вместе с релизным трейлером Postal 4 в честь выхода игры из раннего доступа разработчики опубликовали обращение к геймерам. Они заявили, что с версией 1.0 праздник только начался. В будущем авторы порадуют игроков кооперативным мультиплеером, крупными дополнениями, новым оружием, врагами и другим контентом.

Праздник только начинается, и в будущем вас ждут новое оружие и враги, новые квесты, улучшения игровых удобств, консольные версии и даже кооперативный мультиплеер вместе с крупными дополнениями.

Авторы не поделились точными сроками выхода обновлений, однако подобный подход не может не радовать фанатов культовой серии. Пускай критики уничтожили Postal 4, игрокам проект очень нравится. И кооператив явно привлечёт в игру новых пользователей.

Новость по теме
Критики уничтожили Postal 4, а игроки его полюбили

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022