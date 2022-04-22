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Cистемные требования Dune: Spice Wars — стратегии по «Дюне» от создателей Northgard

Cистемные требования Dune: Spice Wars — стратегии по «Дюне» от создателей Northgard
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Студия Shiro Games опубликовала системные требования Dune: Spice Wars — новой стратегии во вселенной «Дюны». Игра запустится только на Windows 10 или 11 с 4 ГБ оперативной памяти на борту. Для комфортной игры понадобится видеокарта не слабее GTX 1080 с процессором AMD Ryzen 7.

Dune: Spice Wars — 4X-стратегия от авторов нашумевшей Northgard. Игрокам предстоит возглавить одну из фракций и сражаться за контроль над суровой пустынной планетой Арракис. Проект выйдет в раннем доступе Steam уже 26 апреля.

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Минимальные системные требования

  • ОС: Windows 10 или Windows 11
  • Процессор: Intel Core i5 2.5 ГГц или аналогичный от AMD
  • Оперативная память: 4 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GTX 1050 или аналогичная от AMD
  • Место на диске: 4 ГБ

Рекомендуемые системные требования:

  • ОС: Windows 10 или Windows 11
  • Процессор: AMD Ryzen 7 3 ГГц или аналогичный от Intel
  • Оперативная память: 16 ГБ 
  • Видеокарта: NVIDIA GTX 1080 или аналогичная от AMD
  • Место на диске: 4 ГБ

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