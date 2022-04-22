Фото: игрок приобрёл 67 копий культовой Pro Evolution Soccer 2 на японском аукционе

В конце 2021 года мы сообщали о пользователе Reddit под ником nomercyvideo. Он приобрёл 2706 копий игры Sneak King через покупки бургеров в Burger King.

Новость по теме Фото: фанат купил 2706 копий игры от Burger King

На днях своим достижением поделился и другой пользователь под ником Garioshi. На японском аукционе он купил 67 копий культовой Pro Evolution Soccer 2, которая в США выходила под названием World Soccer: Winning Eleven 6. Проект вышел в 2002 году и получил невероятно высокие оценки от критиков и геймеров. На достаточно ожидаемый вопрос «зачем?» пользователь ответил очень просто: он любит японские аукционы и постоянно в них участвует. И когда он делает первую ставку, то уже не может остановиться до тех пор, пока не выиграет.

Таким образом он и купил 67 копий классического футсима для PS2. Потратил Garioshi чуть больше $ 1 или около 107 рублей — каждая копия пошла по цене в 2 цента. Пользователь отметил, что ничуть не жалеет и продолжит участвовать в различных аукционах.

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