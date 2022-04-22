Каждый эпизод 4-го сезона «Очень странных дел» в два раза дороже серии «Игры престолов»

Издание Wall Street Journal опубликовало отчёт о финансовых показателях Netflix. Речь в нём зашла в том числе о тратах на самый дорогой сериал онлайн-кинотеатра — «Очень странные дела».

По данным издания, каждый эпизод четвёртого сезона обошёлся Netflix примерно в $ 30 млн — около 2,2 млрд рублей. В сезоне будет 9 серий, так что его общий бюджет перевалил за $ 270 млн — 20 млрд рублей. Это невероятные цифры даже для современных блокбастеров Marvel. Для сравнения: на каждую серию финального сезона «Игры престолов» HBO тратил около $ 15 млн.

Как отмечает Wall Street Journal, стоимость производства стала настолько высокой в первую очередь из-за возросших гонораров актёров, обилия компьютерной графики и инфляции. При этом Netflix абсолютно уверен в успехе четвёртого сезона «Очень странных дел» и готов тратить на сериал огромные деньги — это всё ещё одно из самых популярных шоу в сервисе, привлекающее миллионы подписчиков.

Ранее создатели сериала братья Дафферы рассказали о масштабности четвёртого сезона сериала. По их словам, продолжительность каждого эпизода составит не меньше часа. Сам сезон разделят на две части: первая выйдет 27 мая, вторая — 1 июля.

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