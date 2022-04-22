Съемки «Быть смертным» остановили из-за поведения Билла Мюррея

По данным Variety, компания Searchlight Pictures остановила производство фильма Being Mortal («Быть смертным») на неопределённый срок. Причиной стала жалоба одного из членов съёмочной команды на неподобающее поведение Билла Мюррея («День сурка», «Охотники за привидениями») на съёмках.

Каких-либо деталей инцидента пока нет. Также неясно, уволит ли Searchlight Pictures актёра или всё-таки картина будет полностью снята. Variety отмечает, что команда успела отснять половину материала, так что отстранить актёра от работы будет проблематично.

Это не первый инцидент с Мюрреем на площадке. Ещё в 1993 году во время съёмок культового «Дня сурка» актёр вёл себя крайне непрофессионально: постоянно опаздывал, мог исчезнуть на несколько дней, никого не предупредив. На съёмочной площадке он спорил с режиссёром, высказывая собственное мнение о сцене. После этого на заносчивость актёра жаловались и другие представители индустрии. Судя по всему, темперамент артиста за все эти годы не сильно изменился.

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