Сразу четыре части Syphon Filter готовятся выпустить на PlayStation

4 апреля мы сообщили о том, что студия Sony Bend работает над духовной наследницей Syphon Filter. 22 апреля издание Gematsu обратило внимание, что четыре части серии получили возрастной рейтинг в Корее.

Речь идёт про Syphon Filter, Syphon Filter 2, Syphon Filter: Dark Mirror и Syphon Filter: Logan's Shadow. Все эти проекты готовятся выпустить на PlayStation 4 и PlayStation 5. Когда именно, неизвестно, но Gematsu предположило, что тайтлы сразу же поместят в новый PS Plus, который должен запуститься в июне.

По каким-то причинам в список не попали Syphon Filter 3 и Syphon Filter: The Omega Strain. Возможно, их не выпустят на PS4 и PS5 вообще.

Syphon Filter — серия, выполненная в стиле стелс-экшена от третьего лица. Первая часть франшизы вышла в 1999 году.

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