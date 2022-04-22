Netflix отменил сиквел боевика «Яркость» с Уиллом Смитом — не из-за скандала на «Оскаре»

По данным репортёра Bloomberg Лукаса Шоу, Netflix отменил производство второй части боевика «Яркость» с Уиллом Смитом. Отмечается, что решение компании никак не связано с инцидентом на «Оскаре». О конкретных причинах отмены сиквела не сообщается.

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Также издание сообщило о том, что телеканал National Geographic отложил начало съёмок документального цикла «От полюса до полюса» до осени 2022 года. В нём Смит должен будет добраться с Южного полюса до Северного, преодолев в общей сложности около 40 тыс. километров. В Bloomberg отметили, что телеканал не планирует отказываться от услуг актёра.

Ранее Netflix и Apple TV+ отказались от байопика с Уиллом Смитом из-за скандала на «Оскаре». Инсайдеры отмечают, что в данный момент вести какие-либо дела с актёром попросту рискованно.

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