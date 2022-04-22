Работа над «Росомахой» идёт — скоро начнутся съёмки актёров с захватом движений

Игру про Росомаху анонсировали в сентябре 2021 года во время крупной презентации PlayStation. C тех пор не появлялось никаких слухов или новостей о проекте, однако недавно хоть что-то по игре стало известно.

Аниматор «Росомахи» в Insomniac Games Майк Йош опубликовал фотографию со студии для захвата движений. Он отметил, что пока в помещении тихо и спокойно, однако так будет недолго. Вероятно, он намекнул на то, что скоро для игры начнут записывать движения.

О самой игре известно очень мало. Это будет взрослый и масштабный проект, а его релиз состоится только на PlayStation 5. Insomniac Games решила не выпускать игру для PS4.

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