Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы «Человека-паука» для PS4 и PS5 скоро начнут съёмки актёров для «Росомахи»

Работа над «Росомахой» идёт — скоро начнутся съёмки актёров с захватом движений
Комментарии

Игру про Росомаху анонсировали в сентябре 2021 года во время крупной презентации PlayStation. C тех пор не появлялось никаких слухов или новостей о проекте, однако недавно хоть что-то по игре стало известно.

Аниматор «Росомахи» в Insomniac Games Майк Йош опубликовал фотографию со студии для захвата движений. Он отметил, что пока в помещении тихо и спокойно, однако так будет недолго. Вероятно, он намекнул на то, что скоро для игры начнут записывать движения.

О самой игре известно очень мало. Это будет взрослый и масштабный проект, а его релиз состоится только на PlayStation 5. Insomniac Games решила не выпускать игру для PS4.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022