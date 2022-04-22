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Осенью выйдет хоррор No Return — духовный наследник культовой P.T.

Осенью выйдет хоррор No Return — духовный наследник культовой P.T.
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Китайская студия BlameTech анонсировала свой дебютный проект под названием No Return. Это будет психологический хоррор, который до жути напоминает P.T. Похоже, разработчики попытаются повторить успех культовой игры Хидео Кодзимы.

По сюжету, главный герой, живущий в Китае, возвращается домой и обнаруживает, что попал в петлю времени, которая наполнена ужасами и страхами протагониста. Как и в P.T., планировка дома меняется после очередного круга в петле, так что придётся быть внимательнее и разгадывать головоломки.

No Return выйдет 30 октября 2022 года только на ПК. У игры есть страница в Steam, там можно ознакомиться с другими деталями и узнать системные требования.

Скриншоты

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