Netflix думает сразу продлить «Ведьмака» ещё и на четвёртый сезон

Постановщик Стивен Серджик, снявший несколько эпизодов «Ведьмака», заявил о готовности Netflix продлить сериал на четвёртый сезон ещё до выхода третьего. В данный момент шоураннер Лорен Шмидт-Хиссрих уже продумывает потенциальный сюжет продолжения.

Прямо сейчас идёт производство третьего сезона сериала в Словении. Авторы утверждают, что на съёмочный процесс уйдёт около полугода. Так что при самых благоприятных прогнозах работа продолжится вплоть до августа, а затем начнётся этап постпроизводства. Скорее всего, продолжение зрители не увидят как минимум до весны 2023 года.

Неизвестно, на каких именно книгах цикла «Ведьмак» будет основан четвёртый сезон. Ранее шоураннер сериала Лорен Шмидт-Хиссрих заявила, что третий сезон будет самым масштабным из трёх. Сюжет будет основан на её любимой книге эпопеи — «Час презрения».

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