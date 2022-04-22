Джеймс Ганн объяснил, почему изменил Дракса в «Стражах Галактики»

Фильм «Стражи Галактики» вышел в 2014 году, однако некоторые моменты волнуют фанатов до сих пор. Недавно пользователь под ником snogard77 спросил у режиссёра ленты Джеймса Ганна, почему он решил сделать Дракса не человеком, а представителем космической расы.
По словам постановщика, он просто не хотел превращать фильм в космическую оперу, в которой будут одни земляне. Ганн отметил, что было бы не очень логично, если бы люди случайным образом оказались в космосе.
Я не хотел снимать космическую оперу с дюжиной землян, которые просто случайно оказались в космосе. А как бы я объяснил это в первые 20 минут фильма? Я хотел, чтобы группа инопланетян и сирот с разных планет объединилась.
В данный момент Ганн работает над триквелом «Стражей Галактики». Фильм выйдет 5 мая 2023 года. Главные роли исполнят: Крис Пратт, Дэйв Батиста, Уилл Поултер, Карен Гиллан и другие.
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