Скандалы побудили Activision Blizzard добавить в совет директоров ещё двух женщин

Издание VGC сообщило, что из-за скандалов и обвинении в сексизме совет директоров Activision Blizzard пополнят ещё две женщины. Теперь в состав совета будут входить восемь мужчин и четыре женщины.

Состав пополнят Лулу Чен Месерви и Керри Карр, притом первую уже приняли, а Карр вступит в совет директоров позже. Месерви работала в платформе Substack, а Керри Карр выступала вице-президентом в спиртной компании Bacardi.

Примечательно, что добавить третью женщину у Activision Blizzard требовали ещё в 2021 году, и это наконец случилось. Недавно стало известно, что Microsoft дважды пыталась купить Blizzard ещё до сделки с Activision.

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