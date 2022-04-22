Скандалы побудили Activision Blizzard добавить в совет директоров ещё двух женщин
Поделиться
Издание VGC сообщило, что из-за скандалов и обвинении в сексизме совет директоров Activision Blizzard пополнят ещё две женщины. Теперь в состав совета будут входить восемь мужчин и четыре женщины.
Состав пополнят Лулу Чен Месерви и Керри Карр, притом первую уже приняли, а Карр вступит в совет директоров позже. Месерви работала в платформе Substack, а Керри Карр выступала вице-президентом в спиртной компании Bacardi.
Примечательно, что добавить третью женщину у Activision Blizzard требовали ещё в 2021 году, и это наконец случилось. Недавно стало известно, что Microsoft дважды пыталась купить Blizzard ещё до сделки с Activision.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 22 апреля 2022
-
16:04
-
15:58
-
15:56
-
14:59
-
14:54
-
14:46
-
14:05
-
14:05
-
13:26
-
13:22
-
12:53
-
12:51
-
12:31
-
11:50
-
11:22
-
10:50
-
10:21
-
09:52
-
09:20
-
08:54
-
08:22
- 21 апреля 2022
-
23:04
-
20:35
-
19:50
-
19:07
-
18:45
-
18:16
-
18:00
-
17:47
-
17:15
-
17:11
-
16:44
-
16:37
-
16:17
-
15:42
Партнерский контент