Фанаты добавили русскую озвучку в аддон для Serious Sam 4 про Сибирь

Команда Mechanics VoiceOver (R.G. MVO), которая озвучивает игры на русском языке, выпустила русификатор для Serious Sam Siberian Mayhem. Его можно скачать бесплатно.

Mechanics VoiceOver озвучили Крутого Сэма и остальных персонажей, которые теперь говорят в Сибири по-русски. Изначально в дополнении Siberian Mayhem перевели только текст, включая субтитры.

Авторы перевода отметили, что русификатор работает через специальную версию для модов. Загрузить русскую озвучку для Serious Sam Siberian Mayhem можно бесплатно через группу Mechanics VoiceOver.

Кроме Serious Sam, авторы озвучки работают над Psychonauts 2. Недавно они поделились прогрессом, но примерную дату выхода русификатора пока не назвали.

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