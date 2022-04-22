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Раскрыли детали и новых актёров сиквела «Дюны»

Авторы второй «Дюны» показали новых актёров и рассказали детали о них
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Недавно стали известны новые детали второй части «Дюны». Ленту планируют полностью посвятить Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей. Герою предстоит стать для всех настоящим избранным.

Также стало официально известно, что в ленте сыграет звезда «Чёрной вдовы» Флоренс Пью. Ранее об этом появлялись лишь слухи. Актриса воплотит образ принцессы Ирулан Коррино, а ещё в фильме появится Остин Батлер, который исполнит роль Фейд-Раута Харконнена.

Съёмки картины стартуют 18 июля в Будапеште. К главным ролям вернутся все актёры из первой части, включая Тимоти Шаламе, который сыграет Пола Атрейдеса.

Премьера ленты состоится 20 октября 2023 года.

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