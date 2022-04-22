Продажи Dying Light 2 превысили 5 млн копий, а всей серии — 25 млн

Компания Techland сообщила в пресс-релизе для GamesRadar+, что тираж Dying Light 2 превысил 5 млн копий. Продажи достигли такой отметки в конце февраля и продолжают расти.
В студии отметили, что «цифры значительно растут с каждым месяцем», но точные данные по Dying Light 2 за март и апрель пока не сообщили.
Продажи первой Dying Light, которая вышла в 2015 году, превысили отметку в 20 млн. Суммарный тираж всей серии перевалил за 25 млн копий.
Techland готовится представить новый контент для Dying Light 2 на следующей неделе, а также «множество возможностей для всех игроков». Появится ли что-то для первой части, в компании не уточнили.
Ранее авторы Dying Light 2 сообщили, что «Новая игра+» появится в зомби-экшене в апреле. Кроме этого, разработчики трудятся над фотомодом и новым уровнем сложности.
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