В апреле с Twitch ушли 13% русскоговорящих стримеров

22 апреля аккаунт Esports Charts сообщил информацию про русскоязычный Twitch и уход стримеров с площадки. Так, например, уже в апреле платформу покинули 13% активных стримеров.

В марте на Twitch перестали проводить прямые трансляции 4% контент-мейкеров. Судя по всему, с каждым месяцем это число будет только возрастать. Также появились данные, что из ста самых просматриваемых стримеров четверо перестали вести деятельность из-за получения блокировки, а один из них, VERNI_SHAVERMY, прекратил вести стримы из-за ситуации в Украине.

Twitch ещё с 26 февраля перестал делать выплаты на карты и счета российских банков. Это связано с проведением спецоперации в Украине.

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