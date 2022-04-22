ГУЛАГ, Годзилла и Кинг-Конг — детали третьего сезона Call of Duty: Warzone и Vanguard

Создатели Call of Duty: Warzone и Vanguard поделились деталями третьего сезона под названием «Секретное оружие» (Classified Arms). Игроков ждут новые карты, режимы, оружие, а также сражение против Кинг-Конга и Годзиллы.

Со стартом третьего сезона на карте Warzone появятся новые локации с раскопками, где обнаружили кости огромных существ. На вершине Кальдеры можно будет найти следы организации, которая изучала Титанов. Изменится и взлётно-посадочная полоса острова.

11 мая в Warzone начнётся операция «Монарх», при которой появятся Годзилла и Кинг-Конг. Режим будет ограничен по времени. Из-за битвы Титанов шахты больше небезопасны, поэтому авторы сделали новый ГУЛАГ. Сражения за шанс вернуться в игру будут проходить в трюме корабля.

С началом и по ходу сезона в Vanguard и Warzone добавят новые наборы с оружием вроде винтовок и молота. Появятся и комплекты с оперативниками, среди которых будут ограниченные по времени наборы с обликами Кинг-Конга и Годзиллы.

В Vanguard начнётся новый рейтинговый сезон, в котором игрокам предстоит поднятся в топ-250 и заработать награды. Разработчики добавят новые карты для мультиплеера и режима с зомби. Некоторые из них вроде Сферы появятся по ходу сезона. Также вернут обновлённый перк «Система трофеев», который обезвреживает гранаты и другие взрывные устройства.

На следующей неделе разработчики Warzone и Vanguard расскажут об улучшении производительности и исправлении ошибок. Кроме этого, на консолях уменьшится размер королевской битвы после выхода обновления и оптимизации. На сколько изменится вес игры, пока не сообщили.

Третий сезон Call of Duty: Warzone и Vanguard стартут 27 апреля. Шутеры доступны на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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