Режиссёр «Базза Лайтера» вдохновлялся «Звёздными войнами»

Режиссёр мультфильма «Базз Лайтер» Энгус Макклейн дал интервью во время пресс-конференции. По словам постановщика, он вдохновлялся «Звёздными войнами».

Именно эта франшиза оставила в жизни Макклейна большой след. Он долгое время мечтал о том, чтобы снять полноценную картину про Базза Лайтера. Такая возможность наконец-то выпала.

Однажды я увидел фильм, который изменил мою жизнь. Это были «Звёздные войны». А после того, как я увидел его, мне захотелось создавать что-то по франшизе. «Звёздные войны» буквально стали моей религией.

Макклейн отметил, что после «Звёздных войн» сильное впечатления на него произвел мультфильм «История игрушек». Именно там он увидел Лайтера и понял, что этому персонажу нужен отдельный мультфильм.

Премьера «Базза Лайтера»состоится 17 июня, а в России мультфильм должен выйти 21 июля, но случится ли это, неизвестно.

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