Мод для Elden Ring позволит полностью пройти игру с другом

Фанат Elden Ring под ником LukeYui создаёт кооперативный мод для экшена, который избавит игроков от каких-либо ограничений для совместного прохождения. Недавно автор поделился прогрессом и представил новый ролик.
По словам LukeYui, мод устраняет мультиплеерные ограничения и сохраняет соединение игроков после смерти. Для выбора точки быстрого перемещения используется голосование, а в битвах с боссами применяется масштабирование.
Если один из игроков умер во время сражения с боссом, он наблюдает за напарником либо до его смерти, либо до поражения противника. При возрождении накладывается штраф в виде дебаффа, который сбрасывается во время отдыха у костра.
Автор всё ещё трудится над модом и устраняет ошибки. Примерную дату выхода LukeYui пока не назвал. Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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