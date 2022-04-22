Источники: фильм «Шазам! Ярость богов» отправят на пересъёмки

Издание Big Screen Leaks, публиковавшее достоверную информацию про различные фильмы и сериалы, сообщило, что грядущий блокбастер «Шазам! Ярость богов» отправят на пересъёмки.
Однако фанатам переживать не за что, поскольку режиссёр картины Дэвид Сандберг хочет лишь чуть-чуть изменить некоторые сцены картины. То есть, глобальных проблем у фильма нет. Ранее Сандберг признал, что в первой части в некоторых моментах были сцены с ужасной графикой, поэтому в сиквеле он хочет не допустить подобного.
Лента выступит прямым продолжением оригинала и расскажет о новых приключениях супергероя по имени Шазам. Напомним, что Шазам — альтер-эго подростка Билли Бэтсона, который владеет силой древнегреческих богов.
Премьера фильма назначена на 16 декабря 2022 года.
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