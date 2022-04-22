Скандал в Nintendo — сотрудникам недоплачивают и угрожают

Национальное управление по трудовым отношениям (NLRB) в США получило жалобу на американское подразделение Nintendo. Утверждается, что сотрудникам угрожают и следям за ним, чтобы они не объединялись в профсоюзы.

Кроме Nintendo, жалобу подали на фирму, которая занимается поиском сотрудников по контракту. Согласно информации Axios, в компании использовали слежку за работниками, угрозы и увольнения, чтобы они не могли объединиться в профсоюзы.

Nintendo информацию отвергла и сообщила, что ей неизвестны попытки объединения работников. Компания готова сотрудничать с NLRB, а жалобу, по её словам, подал бывший контрактник, которого уволили за разглошение конфиденциальной информации.

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Позже несколько сотрудников Nintendo пообщались с изданием Kotaku. Они рассказали, что некоторые зарабатывают всего $ 16 (~ 1200 рублей), а это недостаточно для ИТ-индустрии. В перерывах между проектами многие остаются без работы месяцами и теряют зарплату с медицинскими пособиями.

Также сообщается, что сотрудники на полной занятости получают преимущества по сравнению с контрактниками. У последних может не быть медицинской страховки, а также к ним хуже относятся.

Один из собеседников рассказал, что опытной сотруднице отказали в помощи после удара головой, потому что она не работала полный рабочий день. На новую волну обвинений Nintendo пока не отреагировала.

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