Сиквел Call of Duty: Modern Warfare уже начали тизерить картинкой с Гостом

Infinity Ward уже начала тизерить сиквел Call of Duty: Modern Warfare: в ряде соцсетей она удалила все публикации и заменила аватарку на чёрный квадрат, а в «Твиттере» также появилось мутное изображение с Гостом.

Столь ранние тизеры и потенциальный анонс связывают с тем, что Call of Duty: Vanguard показывает плохие результаты и издатель хочет побыстрее сменить внимание аудитории. Вместе с этим игроки недовольны и состоянием Call of Duty: Warzone.

По слухам, анонс Modern Warfare 2 состоится уже 30 апреля, а полноценный показ стоит ожидать в мае. Релиз традиционно состоится в ноябре. События сиквела будут посвящены не масштабному противостоянию Востока и России, а сместятся в сторону наркокартелей.