Сиквел Call of Duty: Modern Warfare уже начали тизерить картинкой с Гостом
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Infinity Ward уже начала тизерить сиквел Call of Duty: Modern Warfare: в ряде соцсетей она удалила все публикации и заменила аватарку на чёрный квадрат, а в «Твиттере» также появилось мутное изображение с Гостом.
Столь ранние тизеры и потенциальный анонс связывают с тем, что Call of Duty: Vanguard показывает плохие результаты и издатель хочет побыстрее сменить внимание аудитории. Вместе с этим игроки недовольны и состоянием Call of Duty: Warzone.
По слухам, анонс Modern Warfare 2 состоится уже 30 апреля, а полноценный показ стоит ожидать в мае. Релиз традиционно состоится в ноябре. События сиквела будут посвящены не масштабному противостоянию Востока и России, а сместятся в сторону наркокартелей.
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