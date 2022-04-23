Дату выхода Diablo Immortal раскроют послезавтра

Blizzard расскажет важные новости о Diablo Immortal уже в начале следующей недели. Подробности компания не раскрыла, но вместо неё это сделал журналист Bloomberg Джейсон Шрейер.

По информации журналиста, авторы Diablo Immortal на предстоящей премьере раскроют дату релиза мобильного экшена. В это же время Activision Blizzard представит свежий квартальный отчёт. Кроме этого, компания может анонсировать игру по Warcraft для iOS и Android в ближайшие несколько недель.

Новость по теме Авторы Diablo 4 показали много локаций экшена и рассказали об атмосфере

Премьера с новостями по Diablo Immortal запланирована на 25 апреля в 14:30 мск. Экшен будет условно-бесплатным и появится на iOS и Android.

Недавно разработчики рассказали про смену обликов и классов, что происходит почти без ограничений.

Новость по теме Первый рейтинговый сезон в Diablo 2: Resurrected стартует в конце апреля

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!