В Assassin's Creed VR дадут сыграть за Эцио, Коннора и Кассандру

Журналист Том Хендерсон со ссылкой на свои источники раскрыл подробности Assassin's Creed VR, которую анонсировали в 2020 году. Игроков ждут несколько известных по серии персонажей, скрытные убийства и передвижение, а также прыжок веры.

Assassin's Creed для VR получит подзаголовок Nexus и 16 миссий с руководством. На разных уровнях появятся знакомые по серии персонажи вроде Эцио, Коннора, Хэйтема и Кассандры.

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Во время игры можно будет выбрать разные виды управления, среди которых перемещение с помощью джойстиков или телепортация. Появится и гибридный вариант. Прыжок происходит со звуковой панелью, которая обозначает уровень шума.

Скрытые клинки используются взмахом запястья, а враги умирают от одного удара. Если начнётся полноценное сражение, потребуется несколько попаданий. Добавят и сражения на мечах, которые для VR ничем не выделяются.

Во время заданий игроки смогут взламывать сундуки и двери разными способами, за что можно получить награды. Кроме этого, появится прыжок веры, что станет особенным опытом для фанатов Assassin's Creed, сообщил источник.

Предполагается, что Assassin's Creed Nexus для шлемов виртуальной реальности выйдет до апреля 2023 года.

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