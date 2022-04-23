Блогер выяснил тайну Колизея в Elden Ring

Блогер под ником Sekiro Dubi опубликовал видео, в котором рассказал о возможном назначении Колизея в Elden Ring. По его версии, арена создавалась для сражений игроков против огромных монстров в прошлом Междуземья.

Sekiro Dubi изучил файлы Elden Ring и описание некоторых предметов. Это привело его к мысли, что Колизей использовался до времён Радагона, а в возможном дополнении игроков отправят в прошлое.

Покапавшись в файлах, блогер активировал сражение против огромных монстров в Колизее и нашёл неназванное место благодати. Вначале враги напали на героя, после чего стали драться между собой.

Ранее информацию о Колизее опубликовал датамайнер Лэнс Макдональд. По его версии, его могли сделать для сетевых битв между игроками, но и сражений с монстрами он исключать не стал.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Фанат экшена создаёт мод, который позволит пройти игру с другом.

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