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Ubisoft хотят купить. Акции компании резко растут

Ubisoft хотят купить. Акции компании резко растут
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Bloomberg опубликовало отчёт о возможной покупке Ubisoft, после чего акции компании выросли более чем на 11% за день. По информации агентства, владелец Assassin's Creed заинтересован в выкупе, но в переговоры пока не вступил.

Американские инвестиционные компании Blackstone Inc. и KKR & Co. изучали Ubisoft. По информации источников Bloomberg, пока неясно, готов ли основной акционер издателя к сделке.

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Сама Ubisoft публикацию Bloomberg пока не прокомментировала. На её фоне 22 апреля акции компании резко выросли — с примерно € 34 до € 38,43.

Ранее после приобретений Microsoft и Sony компания Ubisoft сообщила, что может остаться независимой. При этом издатель рассмотрит любые предложения о выкупе в интересах акционеров и сотрудников.

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