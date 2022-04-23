Ubisoft хотят купить. Акции компании резко растут

Bloomberg опубликовало отчёт о возможной покупке Ubisoft, после чего акции компании выросли более чем на 11% за день. По информации агентства, владелец Assassin's Creed заинтересован в выкупе, но в переговоры пока не вступил.
Американские инвестиционные компании Blackstone Inc. и KKR & Co. изучали Ubisoft. По информации источников Bloomberg, пока неясно, готов ли основной акционер издателя к сделке.
Сама Ubisoft публикацию Bloomberg пока не прокомментировала. На её фоне 22 апреля акции компании резко выросли — с примерно € 34 до € 38,43.
Ранее после приобретений Microsoft и Sony компания Ubisoft сообщила, что может остаться независимой. При этом издатель рассмотрит любые предложения о выкупе в интересах акционеров и сотрудников.
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