Steam в России хотят отменить. Петицию подписало почти 26 тыс. человек

Пользователь Reddit под ником Big_Distribution3012 опубликовал петицию, в которой предлагается отключить Steam в России. Обращение адресовано Valve и собрало почти 26 тыс. подписей.

Причиной автор назвал большое количество в CS:GO и DOTA 2 русских игроков, в том числе призывного возраста, которые поддерживают спецоперацию на Украине. Они выражают это своими скинами и никами.

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По мнению пользователя, запрет Steam в РФ снизит количество русских игроков, которые «отказываются говорить по-английски из-за чувства превосходства и заваливают матчи». Значительно уменьшится и уровень токсичности, считает Big_Distribution3012.

К публикации автор приложил скриншоты с демонстрацией аудитории CS:GO и DOTA 2. Согласно статистике, больше всего игры распространены среди геймеров из России.

CS:GO

DOTA 2

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