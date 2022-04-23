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Слух: карта Call of Duty Warzone 2 вдохновлена Колумбией

Слух: карта Call of Duty Warzone 2 вдохновлена Колумбией
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Блогер под ником TheGhostOfHope, который делится информацией о Call of Duty: Warzone, рассказал о возможной карте второй части. По его словам, она будет вдохновлена колумбийским городом Медельин.

Медельин примечателен наличием небоскрёбов и районов с небольшими зданиями, а в окрестностях есть джунгли и горы. Подобные локации делают город хорошим источником для карты Call of Duty: Warzone 2, куда можно добавить разнообразные точки интереса.

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Информации о продолжении Warzone пока что нет, и авторы королевской битвы не подтверждали эту информацию.

Разработку Warzone 2 анонсировали в феврале 2022 года. Создание новой королевской битвы возглавляет Infinity Ward, авторы Сall of Duty: Modern Warfare (2019). Дату выпуска пока не назвали.

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