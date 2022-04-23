Если игру для iOS давно не обновляли, то Apple удалит её из App Store

Разработчик LazerWalker, которая создаёт небольшие игры, жалуется, что Apple планирует удалять её проекты из App Store. Причина заключается в том, что они значительное время не получали обновлений.
По словам LazerWalker, её игры представляют собой готовые продукты и не подходят для постоянных обновлений, как у сервисов.
В письме Apple к разработчику указано, что приложение нужно обновить в течение 30 дней, иначе оно будет удалено из App Store. Если игру уже загрузили на устройство, то она продолжит работать, но из магазина пропадёт.
В комментариях предположили, что старые игры не работают на современных устройствах, но разработчик отверг эту информацию. По его словам, проекты запускаются нормально, но не всегда хорошо выглядят из-за неподходящего разрешения.
Мотивы Apple могут заключаться в низком разрешении с неподходящими пропорциями, но LazerWalker приводит в пример Microsoft. По словам разработчика, последняя вкладывается в обратную совместимость, чему не уделяют внимания «купертиновцы».
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