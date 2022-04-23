Вот почему у Ubisoft сейчас так много проблем — и их становится только больше

Вчера Bloomberg сообщил, что пара инвестиционных фирм заинтересованы в покупке Ubisoft, тогда как сегодня Kotaku выпустила дополнительный материал с большими подробностями внутренних дел компании.

Последние пару лет французский издатель активно общается с консалтинговыми фирмами для укрепления бизнеса, чтобы выгоднее продать компанию. Причин для продажи несколько:

сын Ива Гиймо в прошлом году ушёл из Ubisoft, поэтому наследников для бизнеса попросту нет;

после громкого скандала в 2020 году из Ubisoft постоянно уходят ветераны и старшие разработчики, из-за чего возникает проблема с производством — в компании попросту не хватает квалифицированных специалистов;

ситуация выливается в то, что у Ubisoft попросту нет игр — компания безуспешно пытается «закрыть дыры» через выпуски бесплатных и бюджетных релизов, однако в конечном итоге это только ухудшает публичный вид компании;

из-за этого следующие номерные части Assassin's Creed , Ghost Recon и Far Cry выйдут позже ожидаемого. По слухам, новую Ghost Recon хотели выпустить уже в 2023 году. А ту же Assassin's Creed Infinite, похоже, можно ждать уже не раньше 2025 года;

, и выйдут позже ожидаемого. По слухам, новую Ghost Recon хотели выпустить уже в 2023 году. А ту же Assassin's Creed Infinite, похоже, можно ждать уже не раньше 2025 года; именно поэтому одно из запланированных DLC для Assassin's Creed Valhalla уже превратили в отдельный релиз. Он ожидается в течение года.

В итоге у Ubisoft даже выбора особо нет: в компании уже два года происходит массовый беспорядок, что активно сказывается на продукции — точнее, её отсутствии. Вместо полноценных игр фанаты получают анонсы условно-бесплатных спин-оффов, которые пока ни у кого не вызывают хоть капельку ажиотажа.