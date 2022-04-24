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PS Plus дадут легко расширить

PS Plus дадут легко расширить
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Sony в письме подписчикам PS Plus из Азии официально подтвердила, что они без проблем смогут расширить свою подписку до более дорогих уровней. До этого компания лишь намекала на такую возможность.

Вы сможете легко обновиться до более высоких уровней подписки в любое время. Для этого предстоит оплатить разницу между текущим и новым планом, которая будет скорректирована в зависимости от оставшегося времени текущей подписки.

У Microsoft апгрейд работает иначе: если у пользователя есть два года Xbox Live Gold и он взял хотя бы месяц Xbox Game Pass Ultimate, то у него это превратится в 25 месяцев Xbox Game Pass Ultimate. А вот Sony, похоже, не даст воспользоваться таким трюком. Хотя до запуска ещё около месяца, может, что-то изменится.

Sony запускает новый PS Plus. Сравним подписку с Xbox Game Pass и Nintendo Online Sony запускает новый PS Plus. Сравним подписку с Xbox Game Pass и Nintendo Online

Запуск нового PS Plus начнётся с 23 мая — сначала это произойдёт в Азии. До Европы (и России?) релиз доберётся только к концу июня.

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