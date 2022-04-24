PlayStation планирует сильнее закрепиться на рынке ПК

PlayStation ищет старшего директора по планированию и стратегии ПК, что стало известно благодаря списку вакансий.

Судя по ним, компания планирует расширить присутствие за пределами консолей после успеха Horizon Zero Dawn и God of War на ПК. Старшему директору по развитию этого направления предстоит разработать коммерческий план и отвечать за него.

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Сотрудник также будет развивать партнёрские отношения на рынке ПК и отвечать за продажи в магазинах вроде Steam и Epic Games. Подразделение планируют расширять, поэтому кандидату нужно быть гибким для новых обязанностей.

Если судить по вакансии, Sony постепенно будет переносить всё больше игр на ПК. Фанаты давно ждут обновлённую версию Bloodborne, о которой постоянно появляются слухи. Кроме этого, за пределы PlayStation может выйти и Ghost of Tsushima, которая засветилась в утечке GeForce NOW.

Как ранее утверждала Sony в отчёте для инвесторов, выпуск эксклюзивов на ПК позволит лучше закрепиться на рынках стран вроде России и Индии. При этом некоторые не хотят покупать консоль, но заинтересованы в играх PlayStation.

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