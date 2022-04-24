Ubisoft анонсировала слитый PvP-экшен Project Q

Ubisoft анонсировала онлайн-экшен Project Q, информацией о котором ранее поделился журналист Том Хендерсон. Компания раскрыла подробности игры и отвергла некоторые слухи.

Project Q находится на ранней стадии разработки и предоставит арены для сражений между игроками. Ubisoft проведёт тестирование экшена и уже предлагает зарегистрироваться для участия.

В Project Q появится множество PvP-режимов, а единственной целью будет получение удовольствия, сообщила Ubisoft. Несмотря на слухи, в игре не будет элементов королевской битвы.

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Также в компании отметили, что в игру не планируют добавлять NFT и интегрировать её с Ubisoft Quartz. Больше подробностей появится во время тестирования.

22 апреля Том Хендерсон также рассказал о режимах, которые появятся в Project Q, и раскрыл немного деталей о героях и оружии. Визуально экшен будет напоминать вышибалы Knockout City и Overwatch.

Ubisoft пока не готова назвать дату выхода экшена и платформы, на которых он появится. Неизвестны и примерные числа, в которых пройдёт тестирование Project Q.

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