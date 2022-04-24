Для Elden Ring делают VR-мод — в нём не будет укачивать

Моддер LukeRoss, известный по VR-модам для Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077, адаптирует под виртуальную реальность Elden Ring.
Мод позволит играть и от первого лица, и от третьего. Во втором случае обзор составляет пять метров, что не очень хорошо работает в виртуальной реальности, отметил LukeRoss. Из-за этого игрок наблюдает за происходящим со стороны, но такой взгляд на события позволит раньше заметить притаившегося врага.
Моддер также рассказал про эффект укачивания, который случается у некоторых при игре в VR. При выполнении анимации в Elden Ring, включая перекаты, камера будет следовать за головой героя, но горизонт при этом останется правильным. Это позволит сохранять мир стабильным и избежать головокружения.
VR-мод для Elden Ring предназначается для знакомых с виртуальной реальностью игроков. Он всё ещё находится в разработке, но LukeRoss надеется выпустить его к концу апреля. Получить доступ к моду можно будет через подписку на аккаунт блогера на Patreon.
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