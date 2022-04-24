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В Gran Turismo 7 скоро добавят новые машины. Игроки же требуют офлайн-режимы

В Gran Turismo 7 скоро добавят новые машины. Игроки же требуют офлайн-режимы
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Глава Polyphony Digital Кадзунори Ямаути анонсировал обновление для Gran Turismo 7, которое выйдет на следующей неделе. Подробностей геймдизайнер не представил, но опубликовал изображения с силуэтами трёх машин.

Пока неясно, какие появятся автомобили и сколько на них потребуется валюты. Ранее вокруг Gran Turismo 7 разгорелся скандал из-за слишком дорогих машин и необходимости гринда. После этого игрокам раздали по миллиону кредитов, а в начале апреля патч увеличил награды за гонки.

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В комментариях многие всё ещё просят добавить в Gran Turismo 7 офлайн-режим. Сейчас автосимулятор требует постоянного подключения к сети даже в режиме карьеры. Из-за недавнего сбоя игроки потеряли доступ ко многим функциям проекта на 32 часа.

Автосимулятор получил на Metacritic самую низкую оценку среди игр Sony по отзывам пользователей — 2 балла из 10. Причиной стали микротранзакции, высокие цены на машины и необходимость подключения к онлайну.

Gran Turismo 7 доступна на PS4 и PS5, но выход игры в России отменили.

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