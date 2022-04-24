Хидео Кодзима, похоже, всё же работает над игрой для PS5

Хидео Кодзима опубликовал в «Твиттере» фотографию новой студии, куда Kojima Production недавно переехала. Внимательные фанаты изучили изображение и пришли к выводу, что геймдизайнер работает над игрой для PS5.
На фотографии видны мониторы, столы и режиссёрское кресло Хидео Кодзимы, а справа заметили девкит PS5. На таких устройствах работают разработчики.
Также вероятно, что студия Хидео Кодзимы использовала его для работы над Death Stranding, но подключённый девкит стоит в новом офисе. Геймдизайнер пока не сообщил какие-либо детали о новых играх.
Наличие девкита PS5 в офисе Kojima Production примечательно тем, что ранее появились слухи о сотрудничестве студии с Xbox. По информации журналиста Джеффа Грабба, Кодзима и игровое подразделение Microsoft работают над проектом с использованием облачных технологий.
Ранее Кодзима рассказал, что работает над несколькими крупнобюджетными эпатажными играми. Кроме этого, идёт разработка недорогого проекта, который удивит своей необычностью, сообщил геймдизайнер.
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