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Хидео Кодзима, похоже, всё же работает над игрой для PS5

Хидео Кодзима, похоже, всё же работает над игрой для PS5
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Хидео Кодзима опубликовал в «Твиттере» фотографию новой студии, куда Kojima Production недавно переехала. Внимательные фанаты изучили изображение и пришли к выводу, что геймдизайнер работает над игрой для PS5.

На фотографии видны мониторы, столы и режиссёрское кресло Хидео Кодзимы, а справа заметили девкит PS5. На таких устройствах работают разработчики.

Также вероятно, что студия Хидео Кодзимы использовала его для работы над Death Stranding, но подключённый девкит стоит в новом офисе. Геймдизайнер пока не сообщил какие-либо детали о новых играх.

Наличие девкита PS5 в офисе Kojima Production примечательно тем, что ранее появились слухи о сотрудничестве студии с Xbox. По информации журналиста Джеффа Грабба, Кодзима и игровое подразделение Microsoft работают над проектом с использованием облачных технологий.

Ранее Кодзима рассказал, что работает над несколькими крупнобюджетными эпатажными играми. Кроме этого, идёт разработка недорогого проекта, который удивит своей необычностью, сообщил геймдизайнер.

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Источники: новая покупка PlayStation будет крупнее студии Хидео Кодзимы

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