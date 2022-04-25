Из-за потери подписчиков Netflix начал отменять мультфильмы и аниме

20 апреля руководство Netflix заявило, что в первом квартале 2022 года число подписчиков онлайн-кинотеатра упало на 200 тыс. человек. Теперь на сервис подписано 221,64 млн зрителей, хотя в конце прошлого года их было 221,84 млн. Падение числа подписчиков произошло впервые за 10 лет.

Новость по теме Число подписчиков Netflix упало впервые за 10 лет

По данным издания TheWrap, компания очень болезненно восприняла эту новость и уже начала урезать расходы. Так, подразделение Netflix Animation уволило нескольких ключевых сотрудников, включая Фила Ринда — директора по творческому видению и развитию оригинальной анимации Netflix. По словам бывших работников, представители сервиса когда-то обещали им полную творческую свободу и отличное финансирование, но с недавних пор анимационные картины начали попросту отменять или переносить на неопределённый срок.

К примеру, экранизацию комиксов «Боун» анонсировали ещё в 2019 году, затем несколько раз отложили и совсем недавно полностью отменили. Примерно та же участь постигла экранизацию книги Роальда Даля The Twits и Toil and Trouble от лауреата премии «Эмми» Лорен Фауст. Компания пока не комментировала ситуацию.

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