Новый мировой рекорд: Minecraft в коопе прошли всего за 2 минуты
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Блогер M8use с тремя игроками поставили новый рекорд скоростного прохождения Minecraft в коопе. Геймеры пробежали Bedrock-версию игры всего лишь за 1 минуту 56 секунд.
Авторы использовали заранее приготовленный сид, поэтому с первых секунд знали, куда им бежать и где добывать. Таким образом геймеры всего за полторы минуты попали в Край — финальную локацию игры. Ну а уничтожение Дракона Края стало делом техники. И вот он — новый мировой рекорд.
Тем временем максимально быстрое одиночное прохождение Minecraft занимает 2 минуты и 52 секунды. Рекорд установил игрок под ником crazefeed.
Спидран начинается на 5:11.
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