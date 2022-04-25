VK попросила Минцифры найти продавца оборудования из-за увеличения нагрузок на сервера

Компания VK направила письмо Минцифры с просьбой найти вендора, который готов продать серверное оборудование в больших объёмах для расширения ИТ-инфраструктуры и обеспечения работы серверов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

VK сообщил о росте нагрузки на инфраструктуру на фоне увеличения активности пользователей. У компании пока «есть резерв мощностей для бесперебойной работы на продолжительный период». В Минцифры подтвердили получение письма, отметив, что уже принимают нужные меры, чтобы обеспечить коммерческие компании необходимым оборудованием.

По данным источников «Коммерсанта», в России нельзя купить коммерческие партии новых серверов. На вторичном рынке оборудование тоже отсутствует — подержанную технику раскупили ещё в начале марта, несмотря на высокие цены. Российское оборудование тоже в дефиците — на складах остался запас комплектующих только на несколько сотен серверов.

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