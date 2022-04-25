Пранк зашёл слишком далеко — Илон Маск провёл переговоры о покупке «Твиттера»

14 апреля самый богатый человек планеты Илон Маск сообщил о желании приобрести «Твиттер» за $ 43,3 млрд. Зная репутацию бизнесмена, очень многие не восприняли его предложение всерьёз, однако акции компании все равно подскочили на 18%.

Новость по теме Илон Маск хочет купить «Твиттер» за 43 млрд долларов

24 апреля издание Reuters сообщило о том, что Маск встретился с представителями совета директоров «Твиттера». По данным издательства, они очень удивились предложению Маска, однако согласия на продажу пока не дали.

Журналисты The New York Times заявили, что переговоры уже на поздних этапах. Судя по всему, сделка всё же может состояться. Самым главным вопросом остаётся цена — совет директоров «Твиттера» хочет выручить больше, чем $ 43,3 млрд. Однако ситуация ещё может измениться и к числу активов Маска добавится одна из самых популярных соцсетей в мире.

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