Хидео Кодзима показал новый офис своей команды

1 апреля Хидео Кодзима объявил о том, что его студия, Kojima Productions, покидает родной офис и перебирается в другое место. Куда именно, геймдизайнер не сообщил, однако недавно он выложил фотографии с нового места.

Судя по изображениям, команда уже начинает постепенно заполнять новый офис. На одном фото можно увидеть оборудование, включая ноутбук, мониторы и девкит PlayStation 5. Судя по всему, студия действительно работает над игрой для новой консоли Sony, как и сообщалось ранее.

Другие фотографии позволяют взглянуть на самого Кодзиму и его коллекционную фигурку Чужого.

Над чем конкретно работает Kojima Productions, неизвестно.

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