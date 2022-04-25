Утёк геймплей мобильной Valorant

На канале DannyINTEL появилась геймплейная запись мобильной версии шутера Valorant. Ролик длится почти десять минут, в нём можно увидеть игровой процесс и элементы управления на экране.
Известно, что в данный момент Riot Games тестирует Valorant Mobile в Китае. Как долго продлится тест, неизвестно. О его окончании наверняка станет известно позже. Весь геймплей записан с персонажем Джетт.
В конце марта появилась информация, что авторы Valorant планируют выпустить новый блокбастер на ПК, PlayStation и Xbox One. Не исключено, что Riot работает над полноценным портом Valorant для PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Valorant доступна бесплатно на ПК.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 25 апреля 2022
-
13:50
-
13:45
-
13:10
-
13:01
-
12:41
-
12:28
-
11:55
-
11:23
-
10:50
-
10:22
-
09:53
-
09:21
-
08:54
-
08:23
- 24 апреля 2022
-
18:59
-
18:35
-
18:01
-
16:57
-
16:10
-
15:15
-
14:19
-
13:36
-
12:43
-
01:34
- 23 апреля 2022
-
23:06
-
19:35
-
18:38
-
17:56
-
16:45
-
15:44
-
14:50
-
14:11
-
13:19
-
12:32
-
11:44