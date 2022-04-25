Утёк геймплей мобильной Valorant

На канале DannyINTEL появилась геймплейная запись мобильной версии шутера Valorant. Ролик длится почти десять минут, в нём можно увидеть игровой процесс и элементы управления на экране.

Известно, что в данный момент Riot Games тестирует Valorant Mobile в Китае. Как долго продлится тест, неизвестно. О его окончании наверняка станет известно позже. Весь геймплей записан с персонажем Джетт.

В конце марта появилась информация, что авторы Valorant планируют выпустить новый блокбастер на ПК, PlayStation и Xbox One. Не исключено, что Riot работает над полноценным портом Valorant для PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Valorant доступна бесплатно на ПК.

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