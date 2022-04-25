Первый постер «Неудержимых 4» с пафосным слоганом

Вслед за промо-артом «Джона Уика 4» на фестивале CinemaCon 2022 в Лас-Вегасе обнаружили и первый постер «Неудержимых 4». На нём красуется пафосная фраза They'll Die When They're Dead, которую можно перевести как «Они умрут, когда умрут». Премьера «Неудержимых 4» должна состояться в 2022 году. Точных сроков выхода у фильма пока нет.

Помимо культовых Сильвестра Сталлоне, Джейсона Стейтема и Дольфа Лундгрена в картине снимутся и новички — Кёртис 50 Cent Джексон, Меган Фокс, Энди Гарсиа и другие актёры. Сюжет картины пока держится в секрете, однако команде «Неудержимых» наверняка придётся в очередной раз спасать мир от полного уничтожения. Поставил картину Скотт Во, известный по «Need for Speed: Жажда скорости».

«Неудержимые» — серия фильмов от Сильвестра Сталлоне и Ави Лернера, вышедшая как дань уважения боевикам 1980-х и 1990-х годов с участием множества известных актёров Голливуда тех лет: от Арнольда Шварценеггера до Чака Норриса. Первые 3 картины получили смешанные отзывы от критиков, однако были коммерчески успешны, собрав в мировом прокате более $ 800 млн.

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