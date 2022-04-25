Показана детализированная фигурка Кейт Бишоп из «Соколиного глаза»

Hot Toys создала детализированную фигурку Кейт Бишоп из «Соколиного глаза». Предварительный заказ можно оформить на сайте Sideshow Collectibles.

Длина фигурки — почти 28 сантиметров. Стоит обратить внимание на её детализацию: костюм, причёску и рану на подбородке. В комплекте с самой статуэткой будут идти подставка, сменные кисти рук и разнообразные стрелы.

Рассылать статуэтку планируют в конце 2023 года. Цена фигурки составляет $ 270 (примерно 20 тыс рублей). Кейт Бишоп появилась в шоу «Соколиный глаз». Её роль исполнила актриса Хейли Стайнфелд, которая сыграет важную роль в будущих проектах Marvel Studios. Скорее всего, сериал не продлят на второй сезон.

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