В Assassin's Creed Valhalla добавили радужного медведя-единорога

На днях Ubisoft объявила о старте нового испытания сообщества в Assassin's Creed Valhalla под названием «Безумие Фрейи». Игрокам необходимо совместно уничтожить 5 млн врагов, чтобы получить невероятно ценный приз — радужного медведя-единорога в качестве ездового животного.

Геймеры уже прошли испытание, и теперь любой обладатель Assassin's Creed Valhalla может забрать медведя себе. Для этого достаточно убить одного противника и выбрать питомца в списке ездовых животных.

Ранее в игре стартовал ограниченный по времени фестиваль Остара. Он продлится до 12 мая включительно. В мае создатели экшена также выпустят обновление 1.5.2 и добавят арсенал, в котором игроки смогут сохранять коллекции брони и оружия.

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