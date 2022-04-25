В магазине VK Play дарят крутую метроидванию от команды из России

25 апреля «ВКонтакте» запустила площадку VK Play. Через неё можно покупать игры, проводить прямые трансляции, следить за турнирами и покупать различные внутриигровые вещи. Иными словами, эта площадка создана для геймеров.
На сайте есть вкладки с играми, библиотекой, стримами, турнирами и маркетом. Если перейти к играм, то можно увидеть, что их на площадке достаточно — всего 527 страниц, на каждой из них по 24 игры. Примечательно, что большая часть проектов — бесплатные игры, однако через облако доступны более крупные тайтлы. Например, Elden Ring, Dark Souls 3, Tekken 7 и другие.
Вот так выглядит главная страница VK Play
С 25 апреля до 10 мая можно забрать стильную метроидванию Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread. За её разработку отвечала российская студия Allods Team Arсade. В Steam проект стоит 435 рублей, тогда как в VK Play его можно забрать бесплатно.
Для этого необходимо зайти на свою страницу «ВКонтакте», принять пользовательское соглашение и скачать игру. Она весит 1,2 ГБ.
Пока что VK Play находится в режиме бета-тестирования. Когда она выйдет в полноценную версию, пока неизвестно.
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