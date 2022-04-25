Сиквел «Доктора Стрэнджа» расширит волшебный мир фильмов Marvel

Главный герой сиквела «Доктора Стрэнджа» — маг Стивен Стрэндж. Можно сказать, что с его появления в фильмах Marvel Studios много внимания уделяется волшебству. Похоже, фильм углубится в эту тему ещё сильнее.

Исполнитель роли Мордо Чиветель Эджиофор заявил, что магический мир буквально начинает жить собственной жизнью со своими персонажами.

Я думаю, что это захватывающе. Ещё я думаю, что этот уголок киновселенной Marvel расширяется самым лучшим способом. Благодаря Сэму Рэйми стало возможно связать всё воедино: персонажей, их навыки, взаимодействие друг с другом.

Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» расскажет о том, как Стрэндж будет расхлёбывать то, что сам натворил в «Нет пути домой». Главные роли исполнили Бенедикт Камбербэтч, Бенедикт Вонг, Рэйчел Макадамс и другие.

Премьера блокбастера состоится 6 мая, но не в России.

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