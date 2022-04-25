Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Марк Цукерберг «одержим» метавселенной. Это пугает людей

Марк Цукерберг «одержим» метавселенной. Это пугает людей
Vecer.com
Комментарии

Издание Business Insider пообщалось с несколькими сотрудниками Meta* и выяснило, что не все одобряют желание главы компании Марка Цукерберга двигаться в направлении метавселенной. Более того, эта «одержимость» пугает людей.

По словам работников, Цукерберг буквально «одержим» этой идеей и ни о чём больше не хочет говорить. Команда, направленная на расширение работы над метавселенной, постоянно увеличивается, однако какой-то чёткой стратегии или плана у Meta* нет. Пресс-секретарь компании заявил, что у людей есть много вопросов к этой концепции.

Мы переживаем важный период в жизни компании, практически идём ва-банк. Многие люди взволнованы, но вместе с этим у них много вопросов.

Также отмечают, что Марк Цукерберг лично проверяет все материалы по метавселенной: от небольших выступлений до презентаций. Настолько глава Meta* увлечён идеей.

* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022