Марк Цукерберг «одержим» метавселенной. Это пугает людей

Издание Business Insider пообщалось с несколькими сотрудниками Meta* и выяснило, что не все одобряют желание главы компании Марка Цукерберга двигаться в направлении метавселенной. Более того, эта «одержимость» пугает людей.
По словам работников, Цукерберг буквально «одержим» этой идеей и ни о чём больше не хочет говорить. Команда, направленная на расширение работы над метавселенной, постоянно увеличивается, однако какой-то чёткой стратегии или плана у Meta* нет. Пресс-секретарь компании заявил, что у людей есть много вопросов к этой концепции.
Мы переживаем важный период в жизни компании, практически идём ва-банк. Многие люди взволнованы, но вместе с этим у них много вопросов.
Также отмечают, что Марк Цукерберг лично проверяет все материалы по метавселенной: от небольших выступлений до презентаций. Настолько глава Meta* увлечён идеей.
* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.
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