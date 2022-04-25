Марк Цукерберг «одержим» метавселенной. Это пугает людей

Издание Business Insider пообщалось с несколькими сотрудниками Meta* и выяснило, что не все одобряют желание главы компании Марка Цукерберга двигаться в направлении метавселенной. Более того, эта «одержимость» пугает людей.

По словам работников, Цукерберг буквально «одержим» этой идеей и ни о чём больше не хочет говорить. Команда, направленная на расширение работы над метавселенной, постоянно увеличивается, однако какой-то чёткой стратегии или плана у Meta* нет. Пресс-секретарь компании заявил, что у людей есть много вопросов к этой концепции.

Мы переживаем важный период в жизни компании, практически идём ва-банк. Многие люди взволнованы, но вместе с этим у них много вопросов.

Также отмечают, что Марк Цукерберг лично проверяет все материалы по метавселенной: от небольших выступлений до презентаций. Настолько глава Meta* увлечён идеей.

* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.



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