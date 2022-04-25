Payday 3 должна выйти через год, но команда ещё не выбрала движок

Про третью часть Payday не было слышно уже давно, однако недавно студия Overkill Software провела сессию ответов на вопросы на Reddit. Комьюнити-менеджер ответила на несколько волнующих вопросов.

Во-первых, разработка Payday 3 идёт по плану, каждый разработчик занимается своим делом. Несмотря на это, команда ещё не определилась с движком. Разработка будет вестись на Unreal Engine 4 или Unreal Engine 5. Overkill Software объявит о своём выборе позже.

Также разработчики ещё раз подтвердили, что оригинальные персонажи, то есть Даллас, Вульф, Хокстон и Хьюстон, вернутся в триквеле. Также комьюнити-менеджер раскрыла другие детали. Например, авторы работают над новыми фишками и видами врагов, которые смогут удивить игроков. От ответа на вопросы про микротранзакции, кастомизацию и прочее сотрудница Overkill Software воздержалась.

Релиз Payday 3 должен состояться в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series. В этот раз героев перенесёт в Нью-Йорк — экономическую столицу США.

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